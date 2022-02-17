Военные уничтожили десант условного противника на учениях "Союзная решимость - 2022"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские и белорусские военные при поддержке артиллерии и авиации отработали уничтожение десанта условного противника на совместных учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"В ходе совместного учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский в Республике Беларусь подразделения Восточного военного округа (ВВО) при поддержке артиллерии и авиации Союзного государства уничтожили тактический десант условного противника", - сказали в ведомстве.

Согласно сценарию учений, под прикрытием истребителей Су-35 ВКС России самолеты Як-130 и ударные вертолеты Ми-24 ВВС Белоруссии нанесли авиационный удар по наземным целям на полигоне. В свою очередь подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" нанесли огневой удар по району высадки условного десанта. А расчеты переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" уничтожили цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тыс. м.

При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок "Нона" подразделения Восточного военного округа завершили разгром тактического десанта условного противника.

Совместные учения "Союзная решимость - 2022" проходят с 10 по 20 февраля, отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Практические действия войск проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.