Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указом присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ, говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документе.

Двадцать четыре полковника получили звания генера-майора, а два капитана 1-го ранга - контр-адмирала. Кроме того, четверо высших офицеров получили звания генерал-лейтенанта, а один контр-адмирал - вице-адмирала.

Четверо военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-майора, а один - генерал-лейтенанта. Шести сотрудникам войск Росгвардии присвоено звание генерала-майора полиции.

Кроме того, шесть сотрудников МВД получили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора полиции, а два - генерал-майоров юстиции.