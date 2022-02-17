Первый военный эшелон вернулся к месту дислокации в Чечне после учений в Крыму

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учениях в Крыму. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что перевозка личного состава и военной техники осуществлялась железнодорожным транспортом, протяженность маршрута превысила 1,5 тыс. км.

"В рамках плановых учений все поставленные задачи были выполнены, - сказал командир взвода Игорь Ляхов. - С завтрашнего дня планируется разгрузка техники и ее обслуживание, с понедельника начнем заниматься боевой подготовкой согласно расписанию занятий".

В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, а также подготовить ее к выполнению плановых задач.

Вооруженные силы России проводят комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.