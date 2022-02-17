Сирийцы митингуют против произвола подконтрольных США силовых структур

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Жители провинций Дейр-эз-Зор и Хасеке провели митинги против произвола подконтрольных США силовых структур. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В населенных пунктах Эль-Бсера провинции Дейр-эз-Зор и Джиср-эш-Шаддадин провинции Хасеке прошли митинги местного населения против произвола силовых структур так называемой автономной администрации севера и востока Сирии и насильственного призыва молодежи в ряды поддерживаемых Соединенными Штатами формирований "Сирийских демократических сил", - сказал он.

По словам контр-адмирала, в российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает поступать информация о противоправных действиях подконтрольных США формирований в восточных районах Сирии.

Кроме того, Журавлев заявил, что один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в провинции Алеппо.

"В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Текад, ранен один сирийский военнослужащий", - сказал он.

По словам Журавлева, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): в провинции Латакия - один, в провинции Алеппо - два.