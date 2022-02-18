В России создали помехоустойчивую спецантенну для военных

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Помехоустойчивая антенна для средств управления, навигации и связи комплекта боевой экипировки позволит российской армии получить доступ к сигналам ГЛОНАСС даже в условиях радиоэлектронного подавления. Об этом ТАСС в рамках конференции "Навигация-2021" сообщил заместитель директора московского филиала ОАО "ВНИИР-Прогресс" Ашот Оганесян.

"На данный момент есть очень компактные решения по части антенных решеток, в том числе портативных, которые можно использовать в комплекте с боевыми экипировками ("Ратник" и другие - прим. ТАСС), разработанными для силовых структур", - сказал он.

По его словам, можно просто выделить один конкретный диапазон и обеспечить его прием даже в условии глушения навигационных сигналов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Мы провели ряд инициативных работ и продемонстрировали на полигонах, что такие помехоустойчивые цифровые антенные решетки эффективно работают в сложных условиях. Можно бойцу выдать вместо одной обычной антенны специальную того же размера, массой 50-60 грамм, которая будет обеспечивать получение навигационного сигнала в условиях воздействия помехи", - сообщил Оганесян.

Как отметил представитель предприятия, для специальных потребителей должна быть возможность обеспечения так называемого избирательного доступа. "Предположим, что в определенном регионе, где ведутся специальные мероприятия, вы должны ограничить доступ к открытым навигационным сигналам для террористов и боевиков. Это как раз можно реализовать установкой мощного источника помех, подавляющего все навигационные спутниковые сигналы, и применением цифровых помехоустойчивых адаптивных решеток в интересах собственных сил и средств. Таким образом в определенном регионе реализуется исключительное право силовых структур на спутниковые навигационные сигналы", - объяснил он.

ОАО "ВНИИР-Прогресс" занимается разработкой и производством научно-технической продукции и изделий для военной техники и техники общепромышленного назначения, в том числе помехоустойчивой навигационной аппаратуры на основе технологий цифровых антенных решеток.