Отряд кораблей ТОФ завершит в марте боевое дежурство в Средиземном море

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" в марте текущего года завершит выполнение боевых задач в Средиземном море и отправится в поход в порт приписки - Владивосток. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере.

"В марте флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" завершат свою боевую вахту в Средиземном море и отправятся во Владивосток", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на обратном пути отряд кораблей Тихоокеанского флота посетит с визитом Республику Сейшельские Острова. Заход организован по линии международного военного сотрудничества.

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" участвовали в учениях ВМФ России в восточной части Средиземного моря. В этих маневрах также были задействованы несколько единиц Северного и Черноморского флотов - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегаты "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Григорович", БПК "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

Отряд кораблей ТОФ отправился из Владивостока в Средиземное море 29 декабря 2021 года. Командует походом начальник штаба соединения надводных кораблей ТОФ капитан первого ранга Анатолий Величко. Во время дальнего похода к месту несения боевой службы тихоокеанские корабли побывали на Сейшельских островах. Заход был приурочен к 105-й годовщине посещения знаменитым бронепалубным крейсером "Варяг" порта Виктория на Сейшелах.