Очередной эшелон с техникой ЗВО отправился после учений в пункт постоянной дислокации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - сказали в ведомстве.

Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется по железной дороге на расстояние около 1 тыс. км.

Вооруженные силы России проводят комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.