Первые военные эшелоны прибыли в места дислокации в Дагестане и Чечне

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первые эшелоны с личным составом и техникой мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) прибыли в пункты постоянной дислокации в Дагестане и Чечне после участия в учениях на территории Крымского полуострова. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Первые подразделения мотострелковых соединений Южного военного округа, дислоцированных в Чеченской Республике и Республике Дагестан, прибыли в пункты постоянной дислокации после участия в плановых тактических учениях на территории Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.

Передислокация осуществлялась железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов. Протяженность маршрута превысила 1,5 тыс. километров. "В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, ее подготовку к дальнейшему выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности", - отметили в Минобороны.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн, добавили в Министерстве.