Около 30 большегрузных военных машин ЗВО возвращаются после учений в пункт дислокации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Очередная автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) возвращается в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Очередная автомобильная колонна с военной техникой приступила к совершению марша с полигона, на котором проходили плановые учения, в пункт постоянной дислокации. В составе колонны около 30 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом", - сказали в ведомстве.

На маршрутах движения автомобильных колонн организована работа постов дорожно-комендантской службы, а сопровождение колонн обеспечивают экипажи военной автоинспекции.

Вооруженные силы России проводят комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации.