Морская авиация Черноморского флота перебазировала Су-24 из Крыма в другие регионы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Экипажи Су-24 морской авиации Черноморского флота провели учения по выводу сил из-под удара условного противника и перебазированию на запасные аэродромы, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Тренировка проводилась в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова. В ходе учения 10 самолетов Су-24 провели перебазирование с аэродромов, дислоцированных в Крыму, на запасные, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи самолетов, проявив нестандартные подходы в рамках решения задачи по выводу сил из-под удара противника, осуществили перебазирование на запасные аэродромы в значительно меньшие сроки, чем установленные нормативами.

Мероприятия проводились в рамках подготовки к крупным военно-морским учениям под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ.