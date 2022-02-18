Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Путина

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ проведут плановые учения сил стратегического сдерживания в субботу под руководством президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".

Силы и средства ВКС РФ, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов привлечены к учениям. "К учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", - отметили в ведомстве.