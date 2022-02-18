Российские морпехи уничтожили условных "боевиков" на учениях "Союзная решимость"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские подразделения морской пехоты уничтожили условное бандформирование с помощью гранатометов "Пламя" на учениях "Союзная решимость - 2022" в Белоруссии. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

"В ходе учебного боя гранатометчики в составе групп огневой поддержки морской пехоты уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ), осуществившее попытку прорыва с фланга мотострелковых и инженерных подразделений. Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя", стоящих на вооружении морских пехотинцев", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, учения морпехов прошли на полигоне Обуз-Лесновский во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями.

"Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно решили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций", - добавили в оборонном ведомстве.