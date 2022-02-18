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Путин 19 февраля будет следить за военными учениями из ситуационного центра

Подробности о том, как конкретно глава государства поучаствует в учениях, - непубличная информация, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 19 февраля, будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания из ситуационного центра, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное", - сказал Песков.

Он отметил, что подробности о том, как конкретно президент поучаствует в учениях, - это непубличная информация.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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