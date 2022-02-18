Расчеты С-300 уничтожили авиационные разведкомплексы "противника" в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и уничтожили разведывательно-ударные комплексы и постановщики помех условного противника на учениях в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе учебно-боевого дежурства расчеты систем противовоздушной обороны обнаружили авиационные постановщики помех, которые скрывали действия разведывательно-ударных комплексов на удалении более 400 километров. <...> Боевые расчеты С-300 "Фаворит", прикрывающие крупные инфраструктурные и военные объекты сибирского региона, обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных судов "противника" на высотах от 8 до 11 километров", - уточнили в сообщении.

Действия расчетов ПВО осложнялись плотной воздушной обстановкой. В период учебно-боевой работы радиолокационные станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов.

Всего в мероприятиях задействовали около 100 единиц военной техники, в том числе мобильные командные пункты, радиолокационные станции и пусковые установки зенитных ракетных систем С-300. Участие в учениях приняли более 300 военнослужащих.