Министры обороны России и США обсудили вопросы международной безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином по телефону вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"18 февраля состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес", - сказали в военном ведомстве.

Ранее в российском министерстве сообщили, что разговор состоится по инициативе американской стороны.

12 февраля Шойгу также созванивался с Остином. В Пентагоне тогда заявили, что министры "обсудили наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины". В российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу и Остин обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.