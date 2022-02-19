В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством Путина

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, пройдут в субботу в РФ под руководством главы государства Владимира Путина.

По данным Министерства обороны России, учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. О планах провести стратегические командно-штабные учения "Гром" в 2022 году заявлял министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Ожидается, что к учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент будет следить за учениями из ситуационного центра. "Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски, естественно, невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное", - сказал Песков. Представитель Кремля не стал раскрывать подробностей предстоящих учений, заметив, что это непубличная информация.

В Кремле акцентировали внимание на том, что плановые учения сил РФ "абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности". "Учения и учебные запуски баллистических ракет - это такой тренировочный процесс достаточно регулярный. Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений - ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются", - сказал пресс-секретарь президента.

Участие белорусского лидера

Песков отмечал, что присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко, который находится с визитом в России, на этих учениях будет зависеть от их совместного решения с Путиным.

При этом президент РФ в ходе переговоров со своим белорусским коллегой сообщил, что в субботу намерен вместе со своим визави принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. "Сейчас активная фаза учений военных, завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества", - отметил Путин.

Российский лидер заверил, что РФ и Белоруссия будут и впредь коллективно принимать меры "для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства".