Черноморский флот отработал оборону Крыма от ударов с моря

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота провели учения по обороне Крымского полуострова и Кавказского побережья от нанесения ракетных ударов корабельными группировками с моря. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря", - сообщили на флоте.

В пресс-службе отметили, что военнослужащие дивизионов береговых ракетных комплексов в Крыму и Краснодарском крае отрабатывают задачи нанесения ракетного удара по морским целям.

На флоте рассказали, что действия противника имитировали корабли Черноморского флота, а поражение морских целей осуществлялось электронными пусками ракет. Всего в учениях приняли участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках масштабных военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.