Ростех: модернизированный комплекс ПВО "Панцирь" получил высокоточную систему навигации

СУЗДАЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" оснастила модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" уникальной навигационной системой разработки ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы"), в настоящее время ведутся ее испытания. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

"Во ВНИИ "Сигнал" разработана новая навигационная система на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) мирового уровня и не имеющая аналогов в России. В ней реализовано уникальное сочетание ключевых параметров современных систем ориентирования - высокой точности автономного определения углов, времени готовности и устойчивости к внешним воздействующим факторам. Она применена в рамках опытно-конструкторской работы по модернизации ЗРПК "Панцирь". Сейчас оснащенный новой системой навигации ЗРПК проходит испытания", - сказал Оздоев.

В свою очередь, в пресс-службе "Высокоточных комплексов" в рамках конференции "Навигация-2021" сообщили ТАСС, что применение высокоточной БИНС позволяет с максимальной точностью и скоростью навести пакет с реактивными снарядами. Также применение БИНС позволяет ЗРПК автономно выполнять ориентацию и навигацию, в том числе при отсутствии сигналов со спутников, что особенно важно в современных условиях боя, в частности, при работе средств радиоэлектронной борьбы.

Аналогичной БИНС также комплектуются современные автоматизированные системы управления наведением и огнем (АСУНО), которые входят в состав новейших систем РСЗО. "АСУНО с указанным БИНС также оснащается ряд современных реактивных систем залпового огня. В данный момент начаты серийные поставки", - добавили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

Ранее сообщалось, что "Панцирь-С1М" получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.