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Путин и Лукашенко наблюдают за учениями сил стратегического сдерживания

Под руководством главы российского государства будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко наблюдают за ходом плановых учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля, сообщило агентство БелТА.

Как ранее отмечали в Минобороны, под руководством главы российского государства будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

По данным военного ведомства, учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил. О планах провести стратегические командно-штабные учения "Гром" в 2022 году заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Ожидается, что к учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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