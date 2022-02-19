Учения сил стратегического сдерживания пройдут в России в два этапа

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Плановые учения стратегических сил РФ пройдут в два этапа, их целью является отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

"На первом этапе будет отработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, и на втором этапе - вопрос санкционированного и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе", - сказал Герасимов.

Плановые учения сил проходят под руководством президента Владимира Путина, доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Товарищ Верховный главнокомандующий, в соответствии с принятым вами решением, сегодня под вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил", - сказал он.

Пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" проведут в ходе учений стратегических сил. Об этом доложил Шойгу президенту России. "Будут продемонстрированы пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет авиационного ракетного комплекса "Кинжал" и противокарабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон", - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Шойгу отметил, что в проводимых сегодня под руководством верховного главнокомандующего учениях Сил стратегического сдерживания будут отработаны вопросы "управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил".

Министр обороны уточнил также, что к учениям привлекаются силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Учения

Корабли ВМФ РФ в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания в субботу выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. "Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням", - говорится в сообщении.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" произведен с Плесецка по полигону Кура. "Из позиционного района государственного испытательного космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону Кура на полуострове Камчатка", - говорится в сообщении.

Практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер" проведен на полигоне Капустин Яр в ходе учений сил стратегического сдерживания в субботу. "В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - говорится в сообщении.

Атомным подводным крейсером "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура на Камчатке.

"Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура", - говорится в тексте сообщения, опубликованного по итогам учений сил стратегического сдерживания.

Кроме того, сообщается, что крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне "Пембой" и "Кура".

Успешные пуски

Все пуски ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания РФ оказались успешными, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - указано в публикации. "Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - подчеркнули в Кремле.

Вместе с президентом РФ за учениями из ситуационного центра Кремля наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко.