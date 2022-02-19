Все ракеты на стратегических учениях под руководством Путина поразили цели

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Все пуски ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания РФ оказались успешными, говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - указано в публикации. "Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - подчеркнули в Кремле.

Вместе с президентом РФ за учениями из ситуационного центра Кремля наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно опубликованным кадрам, из ситуационного центра Путин по видеосвязи дал команду приступать к проведению учений.

Лидеры расположились за круглым столом, позади глав государств были установлены национальные флаги. На экране большого монитора была видна надпись "Тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации".

В пресс-службе президента отметили, что мероприятие было спланировано ранее, в ходе учений была "проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил". К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Президенты России и Белоруссии закончили наблюдать за ходом плановых учений сил стратегического сдерживания из ситуационного центра Кремля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Завершили", - сказал он.

Успешные пуски

В частности, как говорится в сообщении, Воздушно-космическими силами успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". "Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", - сообщается в релизе по итогам учений.

Кроме того, из позиционного района космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону Кура на полуострове Камчатка. "Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне Пембой и Кура. Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура, - говорится в релизе.