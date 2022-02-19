Минобороны России показало пуски "Кинжала", "Циркона" и "Ярса"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры с учений сил стратегических сил сдерживания, которые проходят под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина.

На кадрах видно, как с аэродрома вылетает сверхзвуковой самолет-носитель МиГ-31К. Позже с него был произведен пуск гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал". Учебная цель была поражена. Также Минобороны продемонстрировало пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", который был осуществлен из позиционного района государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на полуострове Камчатка.

С малого ракетного корабля проекта 21631 "Грайворон" был выполнен пуск крылатой ракеты "Калибр", а с фрегата "Адмирал Горшков" с бортовым номером 454 - гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования.

На кадрах виден вылет стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС на пуски крылатых ракет воздушного базирования и пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Как уточнили ранее в Кремле, задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.