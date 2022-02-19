На учениях в Белоруссии Ту-22М3 нанесли удар по пунктам управления условного противника

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 РФ нанесли бомбовый удар на учениях "Союзная решимость - 2022" по пунктам управления условного противника, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.

"Экипажи двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили практическое бомбометание на белорусском полигоне Обуз-Лесновский в рамках совместного учения "Союзная решимость - 2022", - рассказали в ведомстве.

Авиаудар был нанесен по пунктам управления в глубине обороны условного противника осколочно-фугасными бомбами большого калибра.

Прикрытие бомбардировщиков обеспечили российские истребители Су-35С.

В субботу на полигоне Обуз-Лесновский прошел основной этап практических действий в рамках совместных учений "Союзная решимость - 2022". В составе коалиционной группировки войск приняли участие подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, авиация ВКС России, а также войска Западного оперативного командования, авиация ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Войска коалиционной группировки в ходе ведения оборонительных боев, отразив наступление условного противника, нанесли по нему контрудар.