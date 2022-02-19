Путин и Лукашенко завершили наблюдение за учениями ВС РФ. Все ракеты поразили цели

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили наблюдение из Кремля за учениями российских сил стратегического сдерживания, в рамках которых в субботу были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Все они, как отмечается в сообщении на сайте Кремля, поразили намеченные цели.

"Завершили", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, закончилось ли мероприятие у президентов.

Путин и Лукашенко наблюдали за ходом учений из ситуационного центра Кремля, сидя за круглым столом. Позади глав государств находилась национальные флаги. Надпись на экране мониторов гласила: "Тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации".

"Товарищ Верховный главнокомандующий, разрешите приступить к работе?" - обратился по видеосвязи к Путину глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Приступайте", - дал согласие президент.

Доклад военных

Как доложил Шойгу в начале мероприятия, учения проводятся для отработки "управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил". К учениям привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В свою очередь начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов обозначил основную цель учений: отработка действий стратегических наступательных сил "по нанесению гарантированного поражения противнику".

Маневры были разбиты на два этапа: сначала отработка ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, затем - "вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе", сказал Герасимов.

Успешные пуски

Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням, сообщается на сайте Кремля по итогам учений.