Путин и Лукашенко завершили наблюдение за учениями ВС РФ. Все ракеты поразили цели

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили наблюдение из Кремля за учениями российских сил стратегического сдерживания, в рамках которых в субботу были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Все они, как отмечается в сообщении на сайте Кремля, поразили намеченные цели.
"Завершили", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, закончилось ли мероприятие у президентов.
Путин и Лукашенко наблюдали за ходом учений из ситуационного центра Кремля, сидя за круглым столом. Позади глав государств находилась национальные флаги. Надпись на экране мониторов гласила: "Тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации".
"Товарищ Верховный главнокомандующий, разрешите приступить к работе?" - обратился по видеосвязи к Путину глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Приступайте", - дал согласие президент.
Доклад военных
Как доложил Шойгу в начале мероприятия, учения проводятся для отработки "управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил". К учениям привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
В свою очередь начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов обозначил основную цель учений: отработка действий стратегических наступательных сил "по нанесению гарантированного поражения противнику".
Маневры были разбиты на два этапа: сначала отработка ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности, затем - "вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской Федерации в ответно-встречном ударе", сказал Герасимов.
Успешные пуски
Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням, сообщается на сайте Кремля по итогам учений.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр комплекс "Искандер" произвел практический пуск крылатой ракеты, а из позиционного района космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" по полигону Кура на Камчатке. Кроме того, крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на Куре и полигоне Пембой.
Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия" осуществлен пуск баллистической ракеты "Синева" по полигону Кура.
Итоги учений
"Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики", - говорится на сайте Кремля.
В релизе подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее, в рамках мероприятия "проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".
О планах провести стратегические командно-штабные учения "Гром" в 2022 году Шойгу заявлял ранее на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
Встреча президентов
Совместным наблюдением за учениями президенты России и Белоруссии продолжили очное общение, начатое днем ранее. В пятницу в Кремле у Путина и Лукашенко состоялись двусторонние переговоры, на которых обсуждалось дальнейшее развитие российско-белорусских отношений, а также актуальные региональные проблемы и вопросы европейской безопасности.
С 10 по 20 февраля на территории Белоруссии проходят также совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022".