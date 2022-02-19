Минобороны показало, как АПЛ "Карелия" выполняет пуск ракеты "Синева" по полигону Кура

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минобороны России показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования (МБР) "Синева", который осуществил из подводного положения атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта К-18 "Карелия" Северного флота из акватории Баренцева моря по камчатскому полигону Кура.

Пуск МБР "Синева" осуществлен в рамках учений сил стратегического сдерживания.

На первых кадрах видно, как ракетоносец К-18 "Карелия" выдвигается в район выполнения ракетных стрельб. Погода стремительно ухудшается, волнение моря достигает пяти-шести баллов. Командир крейсера объявляет экипажу боевую тревогу и ракетную атаку. Несмотря на слабую видимость, на кадрах видно, как ракета из под толщи воды вертикально устремляется ввысь.

Р-29РМУ2 "Синева" - российская трехступенчатая жидкостная с последовательным расположением ступеней баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения. Используется в ракетных комплексах Д-9РМУ2, размещаемых на стратегических подводных крейсерах проекта 667БДРМ "Дельфин". Головная часть может оснащаться четырьмя высокоскоростными малоразмерными неуправляемыми боевыми блоками мощностью 500 кт каждый. Максимальная дальность зависит от забрасываемого веса и способна превышать 11 тыс. км.