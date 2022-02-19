Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты "Калибр" с дизель-электрической подлодки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка ВМФ России провела пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения. Видео распространило Минобороны РФ.

На кадрах продемонстрировано, как подлодка проводит экстренное погружение и выполняет пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших ДЭПЛ и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 метра, максимальное водоизмещение более 3 900 тонн, рабочую глубину погружения 240 метров, предельную глубину погружения 300 метров, дальность плавания 7 500 миль. Основное ударное вооружение - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".