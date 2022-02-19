Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали тактику ведения морского боя

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Экипажи кораблей Каспийской флотилии в рамках планового командно-штабного учения отработали на морских полигонах тактику ведения морского боя с выполнением задач многосферности. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Южного военного округа.

"Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника. Кроме того, артиллерийским огнем были поражены наземные цели, расположенные на острове Чечень, обозначавшие морской десант условного противника", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при отработке задач по противовоздушной обороне (ПВО) для уничтожения условного противника военнослужащие применили зенитно-артиллерийские установки "Палаш", АК-630 и АК 630-М2 "Дуэт" и другие средства ПВО.

"В ходе стрельб по морским целям военнослужащие отработали мероприятия радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских маневров по уклонению от ударов условного противника", - сообщили в ЮВО.

В пресс-службе отметили, что также на морских полигонах экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.

"Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Астрахань", "Ступинец" малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения", - уточнили в ЮВО.

Учения

В январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.