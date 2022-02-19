Минобороны показало пуск крылатой ракеты Х-55 со стратегического ракетоносца Ту-95МС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стратегический ракетоносец Ту-95МС произвел пуск крылатой ракеты Х-55. Видео пуска предоставило Минобороны РФ.

На кадрах продемонстрированы этапы погрузки ракеты во внутренний отсек стратегического бомбардировщика Ту-95МС, а также эпизоды пуска и полета ракеты.

Крылатая ракета Х-55 является дозвуковой и совершает полет на небольшой высоте, огибая рельеф местности. Изделие может оснащаться ядерной боевой частью мощностью около 200 килотонн. В исполнении Х-55СМ с дополнительными баками ракета предназначена для поражения целей на дальности до 3,5 тыс. километров.