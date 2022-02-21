Новый противотанковый комплекс "Корнет-Д1" проходит финальный этап стрельбовых испытаний

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет-Д1" на шасси боевой машины десанта БМД-4М для Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания", - сказали в Ростехе.

ПТРК "Корнет" разработки Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный "Корнет-Д" также может поражать воздушные цели. Ракета наводится по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы комплекса "Корнет-Д" увеличена до 10 км, тогда как у предыдущих версий она составляет 5,5 км. Ранее ТАСС сообщал, что "Корнет-Д1" будет способен поражать одновременно две разных цели, а также обладать возможностью ведения стрельбы в автоматическом режиме.

В настоящее время комплекс создается для двух вариантов носителей: колесной базы бронеавтомобиля "Тигр-М" и гусеничной базы боевой машины десанта БМД-4М. ПТРК "Корнет-Д1" разработан в интересах противотанковых подразделений артиллерии ВДВ.