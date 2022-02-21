"Рособоронэкспорт" представит новейшие российские беспилотники на выставке в Абу-Даби

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит новейшие российские беспилотные летательные аппараты (БЛА) на выставке UMEX 2022, которая пройдет с 21 по 23 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

"Сегодня "Рособоронэкспорт" успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е" и "Орион-Э", БЛА-камикадзе "Куб-Э", а также готовится к выводу на внешний рынок большой линейки аппаратов: сверхлегких, тяжелых ударных [БЛА], беспилотников вертолетного типа и мультироторных. На специализированной выставке UMEX 2022 представим продукцию российских предприятий", - процитировали в пресс-службе генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, на выставке будут проведены презентации и переговоры о сотрудничестве в этой области с представителями ОАЭ и других стран Ближневосточного региона. БЛА являются одним из наиболее перспективных на Ближнем Востоке видов продукции, добавил Михеев.

"Наряду с ростом спроса на беспилотную технику отмечается повышенное внимание к системам обнаружения и подавления БЛА. Эта продукция особо актуальна в Ближневосточном регионе, где периодически происходят террористические атаки с применением дронов", - отметил глава компании-спецэкспортера.

Он напомнил, что "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам широкий спектр средств для оснащения как силовых структур и армейских подразделений, так и частных компаний, занятых в охране инфраструктурных объектов, предприятий нефтегазовой отрасли и стратегически важных организаций.