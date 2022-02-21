Артиллеристы ЦВО уничтожили из "Акаций" и "Градов" условного противника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Акация" и экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили объекты условного противника, выявленные при помощи беспилотников, на учениях в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"По замыслу практических действий расчеты беспилотной авиации "Орлан-10" выявили район базирования объектов условного противника и передали их координаты на командный пункт артиллерии. После подтверждения мест расположения объектов, назначенных к уничтожению, расчеты самоходных гаубиц 2С3 "Акация" обрушили шквал огня на мишени, имитирующие передовые позиции и кочующие танки противника", - говорится в сообщении.

Кроме этого, огневым налетом расчетов БМ-21 "Град" была уничтожена живая сила условного противника, укрывшаяся в подземных сооружениях на площади до 20 га. Также в ходе учений были отработаны вопросы ведения инженерной разведки и организации устойчивой связи в сложной помехой обстановке.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы свыше 120 единиц вооружения и транспорта обеспечения.