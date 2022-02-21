Истребители Су-30СМ отработали перехват условного противника

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Новейшие истребители Су-30СМ Западного военного округа (ЗВО) провели учения по перехвату самолета-разведчика условного противника и принуждению его к посадке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе округа.

Согласно плану учений, отрабатывалась защита стратегически важных объектов на Северо-Западе России. "Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО округа. На перехват "нарушителя" за считанные минуты с одного из аэродромов ЗВО была поднята дежурная пара Су-30СМ", - приводит пресс-служба слова командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева.

Экипажи истребителей обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Истребитель Су-30СМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 140 км, боевой радиус действия - 1,5 тыс. км. Самолет способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.