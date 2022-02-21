Военные ЗВО отработали на учениях противодействие вирусной атаке

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа в рамках учений отработали задачи по ликвидации последствий вирусных атак. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе округа.

Согласно сценарию учений, на пункты управлений РХБ защиты поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции.

"Военнослужащие выполнили РХБ разведку, развернули универсальные станции специальной обработки АРС-14КМ, <…> используя авторазливочные станции, провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности в условной чрезвычайной ситуации", - рассказали в округе.

Все поставленные задачи успешно выполнили. Всего к учениям было привлекли более 500 военнослужащих, задействовали около 40 единиц специальной техники.