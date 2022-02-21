Сотрудничество Минска и Москвы в военной сфере носит стратегический характер

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество Белоруссии и России в военной сфере носит стратегический характер, оно играет важную роль в обеспечении военной безопасности республики. Об этом, как сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии, заявил в понедельник глава ведомства Виктор Хренин, встречаясь с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.

"Главой белорусского военного ведомства было отмечено, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений и также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе оборонного ведомства.