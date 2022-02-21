Под Калининградом артиллеристы Балтфлота на учениях выполнили боевые стрельбы

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота (БФ) в Калининградской области, в ходе учений на одном из полигонов провели боевые стрельбы из 152-мм пушек "Гиацинт" на дальности более 20 км. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

"Боевая стрельба из крупнокалиберных пушек "Гиацинт" велась по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные сооружения условного противника", - отметили в пресс-службе, добавив, что артиллеристы выполнили в общей сложности более 20 огневых задач с закрытых огневых позиций по поражению осколочно-фугасными снарядами командных пунктов, средств противовоздушной обороны, сосредоточений военной техники и живой силы условного противника на удалении от 20 км и более, успешно поразив их.

Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией, которые также были задействованы в учениях.

Кроме того, как отметили в БФ, поднятые по тревоге артиллеристы во время марша на штатной технике в район выполнения задач отработали тактику противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, преодоления зараженных участков местности и дистанционно установленных минных полей.

В учениях приняли участие более 200 военнослужащих артиллерийских подразделений армейского корпуса флота, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

"Гиацинт" - советская 152-мм буксируемая пушка, относится к крупнокалиберной артиллерии, и предназначена для подавления и уничтожения живой силы, огневых средств и боевой техники противника на марше, в местах сосредоточения и в опорных пунктах. Пушка может использоваться в различных погодно-климатических условиях. Калибр - 152 мм, максимальная дальность стрельбы - более 30 км, скорострельность - 6 выстрелов в минуту.

