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В рамках проверки сил реагирования Союзного государства усилят охрану границ

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович сообщил, что проверка продолжится именно в тех объемах, которые будут спланированы штабами

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Усиление охраны границ Союзного государства Белоруссии и России предусмотрено продолжающейся проверкой сил реагирования. Об этом заявил в понедельник заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

"Теперь продолжается проверка сил реагирования Союзного государства по другим направлениям. Мы уже знаем, что будут созданы дополнительные группировки вдоль границ, будет усилена охрана наших границ, в том числе в воздушном пространстве", - сказал замкомандующего.

По словам Лукьяновича, "следующие этапы (проверки сил реагирования - прим. ТАСС), которые будут спланированы начальниками генеральных штабов РБ и РФ, мы узнаем чуть позже". Проверка продолжится именно в тех объемах, которые будут спланированы нашими штабами", - отметил представитель ВС Белоруссии.

Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" проходили на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Как заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич, подразделения российских войск вернутся с учений в Белоруссии в места постоянной дислокации, когда этому появится объективная необходимость.

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