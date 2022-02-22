Модернизированный комплекс "Панцирь-СМ" получил новейший алгоритм навигации

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" оснастила ряд образцов вооружений, в том числе модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ", новейшим алгоритмом, существенно повышающим точность навигации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).

"Особую важность этот метод, внедренный в модернизированном ЗРПК "Панцирь-СМ", играет при разработке и эксплуатации систем ориентирования и навигации в составе робототехнических комплексов. Он уже реализован в ряде новых разработок холдинга "Высокоточные комплексы", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Также в "Высокоточных комплексах" рассказали о важных особенностях нового алгоритма. "Разработанный ВНИИ "Сигнал" алгоритм комплексирования позволяет совместно обрабатывать все данные, получаемые от источников навигационной информации. Его ключевыми особенностями являются применение методов пространственного анализа, сложная модель выбора приоритезации источника информации, оценки качества решения передаваемых значений и фильтрация сигналов одометрических датчиков и спутниковой аппаратуры. Алгоритм реализован в системах ориентирования и навигации, которые применены в самых передовых образцах вооружения и военной технике", - сказали в пресс-службе.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил ТАСС, что "Панцирь-СМ" оснастили уникальной навигационной системой разработки ВНИИ "Сигнал", сейчас ведутся испытания.

"Панцирь-СМ" ранее получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени. ЗРПК "Панцирь-СМ" способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов, включая ударные.