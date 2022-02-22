В Бурятии на полигоне Телемба пройдут масштабные учения войск ПВО

УЛАН-УДЭ, 22 февраля. /ТАСС/. Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) пройдут на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ВВО.

"С дивизионами зенитных ракетных воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Амурской области, пройдет полевой выход с последующими масштабными учениями войск ПВО на специализированном полигоне Телемба. Всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц военной и специальной техники", - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащим расчетов зенитных комплексов предстоит отработать задачи по огневому прикрытию подразделений ЗРС С-400 от беспилотных летательных аппаратов в составе мобильных тактических групп. Также подразделения ПВО ВВО выполнят практическую стрельбу по мишеням, имитирующим самолеты, зенитные и баллистические ракеты.

"Масштабное мероприятие с войсками противовоздушной обороны пройдет с использованием штатного вооружения, военной и специальной техники, которую перевезут эшелонами с мест постоянной дислокации", - добавили в ВВО.

Специализированный полигон Телемба расположен примерно в 500 км от Улан-Удэ. Ежегодно там проводится несколько масштабных учений.