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Мотострелки и артиллерия ЦВО уничтожили "кочующие" минометы условного противника

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих

ТАСС, 22 февраля. /ТАСС/. Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке артиллерийских подразделений уничтожили так называемые кочующие минометы условного противника на учениях в Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"По замыслу разведчики провели воздушную разведку местности с помощью беспилотников "Орлан" и обнаружили несколько десятков мобильных групп условного противника, оборудованных минометами. Неприятель планировал обстреливать населенный пункт с частой сменой огневых позиций", - сказано в сообщении.

Мотострелки организовали огневые засады на маршрутах выдвижения и передавали координаты на артиллерийские батареи. Военнослужащие огнем из буксируемых гаубиц Д-30 наносили огонь по так называемым кочующим минометам, а мотострелковые подразделения уничтожали разрозненные силы противника, в том числе из пулеметов "Печенег" и гранатометов РПГ-7В.

В учениях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 120 единиц специальной техники.

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