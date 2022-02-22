Расчеты ПВО фрегата Черноморского флота отработали поиск и поражение воздушных целей

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота (ЧФ) отработали на учениях поиск и уничтожение воздушных целей, говорится во вторник в сообщении ЧФ.

"Кроме того, в ходе учений расчеты противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" выполнили нормативы по обнаружению и классификации имитированных воздушных целей и поражению их электронными пусками", - сообщили на флоте.

Уточняется, что учения проводились в акватории Черного моря. Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" также провел учения с вертолетом Ка-27ПС из состава морской авиации и ПВО ЧФ, базирующегося на борту корабля.

"Летчики морской авиации ЧФ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу корабля как на якоре, так и на ходу, а также провели тренировки по проверке слаженности работы всех систем авиационного комплекса и корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов. Полеты проводились как в светлое, так и в темное время суток", - отметили на флоте.

Мероприятия проводились в рамках военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ РФ.