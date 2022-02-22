Главный конструктор танка "Армата" отметит 60-летний юбилей

"Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает генеральный директор - главный конструктор АО "УКБТМ" Андрей Леонидович Терликов", - отметили в пресс-службе "Уралвагонзавода".

Терликов является представителем уральской школы танкостроения.

"Он начал деятельность в УКБТМ в исследовательском отделе. Пошел по стопам отца - выдающегося инженера-исследователя, труженика тыла ВОВ Леонида Филипповича Терликова. Без отрыва от работы получил высшее образование", - сообщили в концерне.

Терликов возглавляет УКБТМ с 2011 года.

"За это время разработаны модернизированный танк Т-90М "Прорыв" и универсальная бронированная инженерная машина УБИМ. Реализован ряд модернизационных проектов танка Т-72. Но в истории мирового танкостроения имя Андрея Терликова прежде всего будет ассоциироваться с разработкой, которая не имеет аналогов в мире, с "Арматой", - добавили в пресс-службе концерна.

Танк Т-14 на базе тяжелой унифицированной боевой платформы "Армата" спроектировали как основной танк российских сухопутных войск. В нем применили уникальные конструкторские решения, аналогов которым в мире нет. "Армата" впервые в истории мирового танкостроения получила необитаемую башню и изолированную бронированную капсулу для экипажа, а также полностью цифровое оборудование. Броня защищает от всех современных снарядов танковых и противотанковых пушек, а также противотанковых ракет и боеприпасов.

Дистанционно управляемая необитаемая башня танка оснащена гладкоствольным орудием калибра 125 мм, спаренным пулеметом калибра 12,7 мм и автоматическим гранатометом калибра 57 мм. Т-14 оснащен системой активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач. Впервые Т-14 был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания.

Государственные испытания "Арматы" планируется завершить в 2022 году.