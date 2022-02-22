Корабли и подлодки Северного флота вернулись в базы после учений в Баренцевом море

МУРМАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Боевые корабли и подводные лодки Северного флота (СФ) вернулись в базы после учений, которые прошли в Баренцевом море. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"Надводные корабли и подводные лодки Северного флота, принимавшие участие в учениях в Баренцевом море с ракетными стрельбами, прибыли в пункты постоянного базирования", - говорится в сообщении.

Представители флота уточнили, что одним из последних у причала был ошвартован фрегат "Адмирал Горшков", который успешно выполнил ракетные стрельбы по береговой и морской целям. Также в базу прибыли флагман СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Александр Отраковский", отработавший в Баренцевом море артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в рамках курса боевой подготовки корабля.

"Экипажи всех кораблей и подводных лодок Северного флота приступили к подготовке к празднованию Дня защитника Отечества. 23 февраля воины-североморцы примут участие в торжественных построениях, а на боевых кораблях и судах обеспечения вместе с государственным флагом будут подняты флаги расцвечивания", - отметили в пресс-службе СФ.

Учения Северного флота начались 15 февраля, всего в Баренцевом море было задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения и более 10 летательных аппаратов морской авиации флота. В составе разнородных сил СФ в Баренцевом море действовали тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", фрегат "Адмирал Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизель-электрические подводные лодки.