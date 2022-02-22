Замминистра обороны РФ заявил, что количество невинных жертв в Донбассе растет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Количество невинных жертв из-за конфликта в Донбассе растет. Об этом сообщил во вторник статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков на заседании Совета Федерации.

"Счет невинных жертв растет", - заявил Панков.

Замминистра обороны отметил, что количество жителей Донбасса, в последние дни покинувших свой кров, составляет около 100 тыс. человек, в том числе 29 865 детей.

Ситуация в Донбассе очень сложная и имеет тенденцию к обострению, сообщил замминистра обороны РФ. "Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств", - сказал Панков.

Замминистра подчеркнул, что многие из них являются гражданами РФ.

Панков также заявил, что НАТО подталкивает Украину к военному решению проблемы Донбасса. "На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня. Страны НАТО, ведомые США, активно накачивают Вооруженные силы Украины современным вооружением. Это является прямым и несомненным подталкиванием правящего на территории Украины режима к военному разрешению проблемы Донбасса", - сказал он.

По его словам, "восьмилетний переговорный марафон по Донбассу завершился ничем".

"Переговоры, к сожалению, зашли в тупик. Украинское руководство встало на путь насилия и кровопролития <…> Активно работают террористические и диверсионные группы. Счет невинных жертв растет", - сказал Панков.

Он также напомнил, что сегодня президент РФ подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и ДНР, РФ и ЛНР. "В соответствии с указанными договорами РФ будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности этих государств, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии", - подчеркнул замминистра.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.