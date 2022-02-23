Подлодка "Ростов-на-Дону" прибыла в Новороссийск

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) вернулась в пункт постоянного базирования Новороссийск после выполнения задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота РФ в дальней морской зоне, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"На причале Новороссийской военно-морской базы [НВМБ] ЧФ состоялась торжественная церемония встречи экипажа. С возвращением в родную гавань и успешным выполнением поставленных задач моряков поздравили командование НВМБ и члены семей военнослужащих", - сообщили на флоте.

Уточняется, что экипаж подводной лодки, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, четыре месяца находился в дальней морской зоне, где выполнял задачи в составе постоянной объединенной группировки ВМФ России.

Личному составу вручили государственные и ведомственные награды и объявили благодарности.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время лодка пройдет плановое техническое обслуживание, пополнит запасы материальных средств, после чего экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.