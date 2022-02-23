Патриарх Кирилл: сила Вооруженных сил и мощь российского воинства оберегают народ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День защитника Отечества возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля. В обращении к военнослужащим он отметил, что сила Вооруженных сил и мощь российского воинства - это оружие, которое оберегает народ, сообщила в среду пресс-служба предстоятеля.

"Мы живем в мирное время, но знаем, что и в мирное время возникают угрозы. К сожалению, и в настоящий момент существуют угрозы, - каждый знаком с тем, что происходит на рубежах нашего Отечества. Поэтому думаю, что не может быть у наших военнослужащих никаких сомнений в том, что они избрали очень правильный путь в своей жизни. Потому что, идя по этому пути, вы защищаете народ даже без всяких военных действий. Сила Вооруженных сил, мощь российского воинства - это уже оружие, которое оберегает наш народ", - передает пресс-служба слова патриарха.

Обращаясь к офицерам и солдатам роты почетного караула, патриарх пожелал каждому из них "мирного неба", добавив, что "каждый военнослужащий, принявший присягу, должен быть готов, если потребуется Родине, идти и защищать свой народ".

"У нашего народа нет никаких сомнений в том, что именно так воспитано российское воинство, что вы пришли на смену ваших героических отцов и дедов, героических поколений защитников Отечества. И дай Бог, чтобы любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, готовность всегда защитить страну и народ свой неотъемлемо присутствовали в вашем сознании и ваших сердцах", - сказал предстоятель Русской церкви.

После возложения венка прозвучал гимн России. Затем иерархи и духовенство пропели "Вечную память" "вождем и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим", после чего состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.