Корабли Тихоокеанского флота провели учения с боевой стрельбой в Авачинском заливе

ТАСС, 24 февраля. /ТАСС/. Экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота провели комплексное учение с боевыми стрельбами в Авачинском заливе. Об этом в четверг сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Как рассказали в пресс-службе, экипажи фрегата "Маршал Шапошников" и корвета "Гремящий" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи по обнаружению и уничтожению плавающих мин в районе интенсивного гражданского судоходства. "Артиллерийские расчеты кораблей успешно уничтожили огнем 30-мм корабельных автоматических артиллерийских установок АК-630М макеты морских плавающих мин", - сказали в отделе информационного обеспечения.

Кроме того, экипаж поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота провел учения по поиску и по спасению людей на воде.

"В ближайшее время около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота в составе разнородных тактических групп продолжат выполнение поставленных задач в дальней морской зоне", - добавили в пресс-службе.

Учения проводились в рамках масштабных военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова, которые охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы мирового океана.