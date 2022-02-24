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Военная операция на Украине
Обновлено 

Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете

Ранее Reuters сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины
Здание Министерства обороны РФ Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Здание Министерства обороны РФ
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности.

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Об этом заявили в Минобороны России в четверг.

"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — заявили в военном ведомстве.

Ранее Reuters со ссылкой на украинских военных сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины.

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