Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолете

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности.
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Об этом заявили в Минобороны России в четверг.
"Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолете не соответствует действительности", — заявили в военном ведомстве.
Ранее Reuters со ссылкой на украинских военных сообщил, что украинские ПВО могли сбить российский самолет на востоке Украины.