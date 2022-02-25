Сделано в Туле. К юбилею легендарного оружейного завода

26 февраля знаменитому на весь мир Тульскому оружейному заводу исполняется 310 лет. Об истории предприятия и самых известных работах тульских мастеров — в материале ТАСС

Тульская казенная оружейная фабрика (ныне Тульский оружейный завод, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") была основана 26 февраля 1712 года. Благодаря производству, созданному по указу Петра I, Тула вошла в число самых крупных промышленных центров России и уже в 1720-х годах массово вооружала русскую армию. Для ее нужд в то время было выпущено 22 тыс. надежных легких пехотных и драгунских ружей, пистолетов с кремниевым замком. С 1749 года в Туле началось производство холодного оружия — клинков, сабель, палашей и шпаг. Рассвет тульского оружейного мастерства пришелся на вторую половину XVIII века. В то время в России резко возрос спрос на именное и подарочное оружие. Так появились образцы с уникальной алмазной гранью, которые до сих пор считаются произведениями искусства. Трехлинейка Мосина Во время Отечественной войны 1812 года в Туле изготавливался практически весь арсенал для русской армии. За заслуги заводу, который к тому времени считался одним из лучших в Европе, было пожаловано высочайшее наименование — Императорский. В XIX веке наряду с серийным производством на предприятии была организована опытная мастерская, где создавались новые оригинальные модели стрелкового и охотничьего оружия: одноствольные, двуствольные и комбинированные шомпольные ружья. В производстве стволов использовалась технология дамасской стали, разработанная при участии инженера Сергея Мосина.

Описание Винтовки Мосина © Архив Тульского музея оружия

Позднее Сергей Мосин сфокусировался на разработке собственной магазинной винтовки. Так, в конце 1870-х годов появилась знаменитая на весь мир трехлинейка калибра 7,62 мм. За счет идей талантливого тульского конструктора время заполнения магазина винтовки стало сравнимо с тем, что раньше уходило на перезарядку одним патроном. Трехлинейкой она называлась из-за того, что в Русской императорской армии мерой измерения служила линия. Одна линия равнялась 2,54 мм, соответственно, три составляли калибр 7,62 мм, которым и была наделена винтовка. Во время Русско-японской войны в армию было поставлено примерно 3 800 000 винтовок Мосина. После незначительной модернизации она стала и самым массовым стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Пулемет Максима В начале XX века на Тульском оружейном заводе внедрили новую производственную операцию, основанную на полной взаимозаменяемости деталей. Первым изделием, созданным по этой технологии, стал станковый пулемет "Максим" (право на производство оружия, названного в честь конструктора Хайрема Стивенса Максима, Россия купила у Великобритании в 1904 году). В отличие от оригинала тульский "Максим" стал легче и компактнее, громоздкий лафет был заменен на колесный станок. Также оружие получило остроконечные патроны.

Описание Станковый пулемет Максима © Архив Тульского музея оружия

В свой первый бой "Максим" отправился во время Русско-японской войны. В одном из сражений русской батарее, оснащенной 16 "Максимами", удавалось почти сутки сдерживать атаки сразу нескольких неприятельских отрядов. Оружие могло производить десятки тысяч выстрелов за несколько минут, что доказывало его отличные боевые характеристики. Позднее "Максим" стал одним из символов Первой мировой и Гражданской войн. Многие наверняка помнят изображения знаменитых тачанок с закрепленным внутри пулеметом, из которого храбро палила и легендарная Анка-пулеметчица, и лихие соратники батьки Махно. Использовался "Максим" и в первые годы Великой Отечественной. Лишь в 1943-м его заменил пулемет Горюнова. "Наган" "Наган" отличался от остальных одноклассников простотой конструкции, был многозарядным и чрезвычайно надежным. Серийное производство револьверов бельгийского оружейника Леона Нагана началось на Императорском тульском оружейном заводе в конце XIX века. Оружие стали делать в России после того, как в Бельгии на него резко взлетели цены — до 32 рублей за штуку (сумма, равная месячному жалованью рабочего Тульского оружейного завода).

Описание Револьвер системы Нагана © Архив Тульского музея оружия

Тульские оружейники изменили затылок рукоятки и мушку, которая, в отличие от усеченной конической в оригинальном образце, стала полукруглой. Чтобы удешевить производство револьвера, русские мастера использовали части забракованных стволов от трехлинейных винтовок. В результате цена револьвера сократилась почти вдвое.

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К началу Первой мировой войны в российские войска было поставлено около 500 тыс. револьверов Нагана всех модификаций. В период с 1914 по 1917 год в Туле было произведено еще полмиллиона экземпляров. "Наган" дожил и до Великой Отечественной, после которой до середины 1950-х им вооружали советских милиционеров. ТТ Пистолет ТТ — самая знаменитая авторская работа легендарного тульского оружейника Федора Токарева. В начале 1930-х годов Народный комиссариат по военным и морским делам СССР провел конкурс на создание нового штатного оружия самообороны бойцов и командиров Красной армии. Оценивались 17 пистолетов разных систем, в том числе зарубежные. Победу одержал Федор Токарев, который предложил комиссии идеальный вариант: легкий, простой в производстве пистолет с большой дальностью стрельбы. Пистолет использовал мощный патрон калибра 7,62х25 мм, созданный на основе немецкого патрона 7,63х25 мм Маузера, который, в свою очередь, также мог использоваться в ТТ (большие запасы маузеровских патронов имелись на складах еще с царских времен, дополнительные закупки проводились в 1920-е годы).

Описание Пистолет ТТ © Архив Тульского музея оружия

Первый заказ на изготовление был небольшим — всего 1 тыс. единиц. После двух лет использования в армии ТТ прошел частичную модернизацию и с 1934 года уже не менял облик. Во время Великой Отечественной войны первыми самозарядными отечественными пистолетами, которые был приняты на вооружение, снабжался командный состав практически всех родов войск. В качестве личного оружия его использовали и советские летчики. Противотанковый ракетный комплекс "Конкурс" В 1950-х после принятия на вооружение автомата Калашникова (АК) тульский завод временно сосредоточился на другом сегменте — спортивных и охотничьих ружьях и карабинах. Однако уже в 1960-х военные заказы вернулись, и на предприятии началось производство шести модификаций АК, гранатомета "Костер", а также противотанковых управляемых ракет для комплекса "Конкурс".

Описание Cборка противотанковой управляемой ракеты комплекса "Конкурс-М" на Тульском оружейном заводе © Виталий Белоусов/ТАСС