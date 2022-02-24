В Сибири военные уничтожили превосходящие силы "противника" на учениях с Т-72Б2 и БМП-2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили превосходящие силы условного противника при поддержке Т-72Б2 и БМП-2 на учениях в Кемеровской области. Также был нанесен артиллерийский удар из установок "Мста-С", говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Артиллерийские подразделения нанесли по неприятелю массированный артиллерийский удар из самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С". После чего мотострелки при поддержке танков Т-72Б2 и боевых машин пехоты (БМП-2) перешли в контрнаступление и подавили сопротивление условного противника", - говорится в сообщении.

Разведывательные данные о наступлении превосходящих сил условного противника были получены расчетами беспилотников "Орлан-10", уточнили в прес-службе.

В учениях были задействованы около 600 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.