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Военная операция на Украине
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МО РФ предупредило о готовящихся провокациях СБУ с имитацией жертв среди гражданских

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик
© Минобороны России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Службой безопасности Украины готовятся провокации по лекалам "Белых касок" с постановочными роликами о массовых жертвах среди гражданского населения страны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети, "их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах".

Огневая поддержка

Огневая поддержка вооруженным силам ДНР и ЛНР осуществляется Вооруженными силами России, сообщил Конашенков.

"В настоящее время они [ВС ЛНР и ДНР] перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил", - сообщил он.

Вооруженные силы РФ приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

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